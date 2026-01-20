Macron sfida Trump dal palco di Davos | Coi dazi indebolisce l’Ue non esitiamo a usare il bazooka

Durante il Forum di Davos, Emmanuel Macron ha affrontato il tema delle politiche commerciali degli Stati Uniti, evidenziando come i dazi possano indebolire l’Unione Europea. Con un intervento deciso e senza enfasi, il presidente francese ha sottolineato la volontà di rispondere con fermezza, anche attraverso misure drastiche, qualora fosse necessario. Un messaggio chiaro rivolto a Trump, in un contesto di tensioni commerciali internazionali.

Occhiali da sole specchiati e un tono fermo hanno accompagnato l’intero intervento di Emmanuel Macron al Forum economico internazionale di Davos, un palco in mondo visione che il presidente francese ha sfruttato per mandare un messaggio durissimo al suo omologo Usa, Donald Trump. “La Francia e l’Europa danno grande importanza alla sovranità e all’indipendenza, per questo abbiamo deciso il dispiegamento delle nostre forze in Groenlandia“, ha tuonato il titolare dell’Eliseo, rispondendo alle dure critiche del Tycoon sul posizionamento europeo sulla questione dell’Artico. Il presidente Usa non ha apprezzato la decisione di alcuni leader Ue di inviare alcuni mini contingenti nel territorio indipendente del Regno di Danimarca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

