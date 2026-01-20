Macron risponde a Trump | Vuole un’Europa vassalla | la legge del più forte porta solo al sangue – Il video

Di recente, Emmanuel Macron ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, criticando la sua visione di un’Europa sottomessa. In un intervento pubblico, il presidente francese ha sottolineato come la legge del più forte possa portare solo a conseguenze negative. Questa risposta si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due leader, evidenziando le diverse posizioni sulla sovranità europea e il ruolo degli Stati Uniti nel continente.

Emmanuel Macron va all’attacco. E il bersaglio è inevitabilmente Donald Trump, che lo ha preso di mira ancora una volta nelle ultime ore. «Il mondo si sta avviando verso un’epoca senza regole, in cui il diritto internazionale viene calpestato e riaffiorano ambizioni imperiali», dichiara il presidente francese al World Economic Forum di Davos. Nella notte l’omologo americano ha respinto la decisione del leader francese di non aderire al Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. «Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così», ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn.🔗 Leggi su Open.online

Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia.

Macron:inaccettabile un'Europa vassallaIl presidente francese Macron ha dichiarato al Forum di Davos che l'Europa si trova in una fase di instabilità e squilibrio, con ripercussioni sulla sicurezza e sull'economia.

