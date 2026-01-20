Macron | ‘non aderirò al Board for Gaza’ Trump | nessuno lo vuole

Recentemente, Emmanuel Macron ha annunciato di non aderire al “Board of Peace” per la ricostruzione di Gaza. In risposta, Donald Trump ha commentato che “nessuno lo vuole”, sottolineando differenze di opinioni tra le figure politiche. Questa vicenda evidenzia le tensioni internazionali e le diverse posizioni sulla gestione della crisi a Gaza.

Donald Trump ha respinto la decisione di Emmanuel Macron di non aderire al “Board of Peace” per la ricostruzione di Gaza, affermando che “nessuno vuole” l’attuale presidente francese. “Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l’incarico molto presto, quindi va bene così”, ha detto Trump ai giornalisti citato dalla Cnn. “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne e lui si unirà” al board per Gaza, “ma non è obbligato a farlo”, ha detto il presidente Usa. Emmanuel Macron ha proposto in un “messaggio privato” a Donald Trump di ospitare un vertice del G7 a Parigi giovedì, al quale potrebbe invitare, “a margine” dell’incontro, “i russi”, il che sarebbe una novità in quasi quattro anni di guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

