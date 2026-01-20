Macron ha accusato Trump di essere un bullo

Il presidente Macron ha criticato le recenti decisioni di Donald Trump, definendole inaccettabili e caratterizzate da atteggiamenti da bullo. In particolare, ha espresso preoccupazione per i nuovi dazi statunitensi rivolti ai paesi europei, sottolineando che l’Europa preferisce mantenere lo stato di diritto e il dialogo civile. Questa posizione evidenzia le tensioni tra le due potenze e l’impegno dell’Europa a difendere i propri interessi.

Ha detto che i nuovi dazi statunitensi ai paesi europei sono inaccettabili, e che alla brutalità l'Europa preferisce lo stato di diritto Durante un discorso al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che Francia ed Europa non si faranno intimidire dai bulli, e che non asseconderanno «passivamente la legge del più forte». È un riferimento piuttosto esplicito alle crescenti pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha minacciato di imporre nuovi dazi all'Unione Europea, se questa ostacolerà il suo tentativo di prendere il controllo della Groenlandia, il grande territorio nell'artico che fa parte, con grandi autonomie, del Regno di Danimarca.

