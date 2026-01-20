Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione con il suo look, indossando occhiali da sole specchiati che hanno suscitato commenti sui social. Oltre alle sue dichiarazioni su temi internazionali, il presidente francese ha mostrato uno stile sobrio e riconoscibile, che si inserisce nel contesto di un evento di grande rilevanza economica e politica.

(Adnkronos) – Gli occhiali da sole specchiati di Emmanuel Macron sono tornati a catturare l’attenzione al World Economic Forum di Davos, dove il presidente francese ha conquistato la platea non solo con le battute e punzecchiature sul "bullismo" e le guerre "a quanto pare risolte" del presidente americano Donald Trump, ma anche sfoggiando un look.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perchéDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato occhiali alla Top Gun, attirando l’attenzione.

Davos, Macron arriva al Forum come Tom Cruise in Top Gun: occhiali a specchio e sorriso stampato sul voltoEmmanuel Macron è arrivato al Forum di Davos con un look distintivo, caratterizzato da occhiali a specchio e un sorriso apparentemente ironico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Brigitte Macron, il look chic con la gonna lunga plissettata perfetto ad ogni età; Il presidente Macron con gli occhiali da sole: Vi chiedo scusa, abituatevi al nuovo look; Macron all’Eliseo con gli occhiali da sole: Abituatevi al nuovo look; Gli occhiali scuri e il riferimento all'Eye of Tiger: cosa succede a Macron.

Macron e il look 'Top Gun' a Davos: occhiali specchiati tra stile e ironia sui social - L'Eliseo ha chiarito che Macron è alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro ... adnkronos.com

Perché Macron indossa Ray Ban a specchio: la malattia all’occhio e il nuovo look al Forum di Davos - Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron è salito sul palco con un paio di occhiali Ray Ban a goccia specchiati. Non per questioni di moda, ma per necessità. ilriformista.it

Look insolito per Emmanuel Macron in occasione dell'incontro con la delegazione della Nuova Calendonia, all'Eliseo, venerdì 16 gennaio. Il presidente della Repubblica francese si è infatti mostrato durante tutto l'appuntamento istituzionale con vistosi occhial - facebook.com facebook

“Vi chiedo di abituarvi a questo nuovo look per un po'” ha spiegato il capo di Stato francese, motivando la sua scelta con ragioni di salute: nei giorni scorsi, infatti, #Macron era stato notato con uno degli occhi completamente arrossato x.com