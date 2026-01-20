Macron e il ‘giallo’ degli occhiali a specchio | cosa nascondono per l’esperto

Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l'attenzione per i suoi occhiali a specchio dal design distintivo. Questo accessorio, spesso associato a uno stile deciso e sicuro, suscita curiosità tra gli esperti di moda e analisti politici. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta estetica del presidente francese? Un approfondimento sull'interpretazione e il possibile significato dei suoi occhiali a specchio.

(Adnkronos) – Cosa nascondono i vistosi occhiali a specchio con cui il presidente francese Emmanuel Macron si è presentato al World Economic Forum di Davos? Il look alla 'top gun' sfoggiato già da qualche giorno dal capo dell'Eliseo – che ha accompagnato battute, frecciatine e dichiarazioni accese sulla situazione geopolitica mondiale – non è certo passato inosservato, diventando virale anche sui social. Ed era stato lo stesso Macron a motivarlo con ragioni puramente mediche, non estetiche, ironizzando nei giorni scorsi sulla sua condizione, definita un inconveniente "antiestetico, ma completamente innocuo".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia.

Davos, Macron arriva al Forum come Tom Cruise in Top Gun: occhiali a specchio e sorriso stampato sul voltoEmmanuel Macron è arrivato al Forum di Davos con un look distintivo, caratterizzato da occhiali a specchio e un sorriso apparentemente ironico.

Consiste nella rottura di un piccolo vaso sanguigno sulla superficie dell'occhio, che può provocare una macchia rossa ben visibile e circoscritta e, in alcuni casi, una maggiore sensibilità alla luce

