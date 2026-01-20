Ma dov’era Rai1 mentre Fazio ricordava Ornella Vanoni?

Domenica scorsa, mentre Fazio ricordava Ornella Vanoni, ci siamo chiesti dove fosse Rai1. La televisione pubblica continua a mostrare una programmazione tradizionale e poco innovativa, limitandosi a ricorrenze già viste e senza riuscire a creare eventi di rilievo. Questo episodio evidenzia ancora una volta la difficoltà di Rai1 nel proporre contenuti che coinvolgano e sorprendano il pubblico, confermando una certa staticità nel suo approccio editoriale.

Da tempo ci interrogavamo sulla incapacità della Rai di cogliere l’opportunità di creare “l’evento” in una programmazione piatta e convenzionale, ma da domenica abbiamo l’assoluta certezza della insipienza della tv pubblica il cui impegno rievocativo si è fermato all’ormai decotto Techetechetè. La prova inconfutabile l’ha fornita Fabio Fazio sul Nove, che ha dedicato tutta la seconda parte del suo «Che tempo che fa», solitamente riservato alle chiacchiere al «Tavolo», al ricordo di Ornella Vanoni a poco meno di due mesi dalla sua scomparsa. Ciò che ci ha maggiormente sorpreso è stata la capacità di Fazio, e della rete che lo ospita, di coinvolgere i familiari della cantante e le istituzioni, con il momento in cui il sindaco Sala ha scoperto la targa con la quale il Comune di Milano assecondandone il desiderio, le ha intitolato una aiuola davanti al Teatro Piccolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

