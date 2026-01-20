Lutto nel mondo bluceleste | addio a Paolo Di Nunno il patron della Serie B

Il mondo del calcio italiano si trova a dover affrontare la perdita di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel panorama della Serie B e patron di Bluceleste. La sua scomparsa, annunciata nel pomeriggio di oggi, rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Paolo Di Nunno. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio 2026. Classe 1948, originario di Canosa, Di Nunno è stato presidente della Calcio Lecco dal 2017, quando rilevò la società all'asta.

È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcioIl mondo del calcio italiano si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel settore.

