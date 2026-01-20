Lutto nel mondo bluceleste | addio a Paolo Di Nunno il patron della Serie B

Il mondo del calcio italiano si trova a dover affrontare la perdita di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel panorama della Serie B e patron di Bluceleste. La sua scomparsa, annunciata nel pomeriggio di oggi, rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.