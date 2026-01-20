Lutto di Stefano De Martino e polemiche | cosa è successo prima e durante Affari tuoi

Lunedì 19 gennaio, l’appuntamento di Rai 1 di “Affari tuoi” è tornato in onda, ma l’atmosfera è stata diversa dal solito a causa di un lutto che ha coinvolto Stefano De Martino. Prima e durante la trasmissione sono emerse alcune polemiche legate a questo evento, suscitando attenzione tra il pubblico e i media. Ecco cosa è successo e come la vicenda si è sviluppata.

Lunedì 19 gennaio, l’appuntamento dell’access prime time di Rai 1 è tornato puntuale, ma l’atmosfera non è stata quella di sempre. Dietro la consueta energia di Affari Tuoi si è avvertito un peso diverso, legato a una notizia che aveva già iniziato a circolare con forza nelle ore precedenti. Per il pubblico, abituato a riconoscere nel programma un momento di leggerezza quotidiana, la serata ha assunto un significato particolare, segnato da un dolore che non poteva restare sullo sfondo. A vivere giorni complicati è stato infatti Stefano De Martino, colpito dalla morte del padre Enrico. Un lutto improvviso e profondo, che ha accompagnato la messa in onda della puntata senza però fermare il gioco più amato dell’access prime time di Rai 1.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stefano De Martino, cosa succede ad Affari tuoi dopo il grave luttoDopo la recente perdita del padre di Stefano De Martino, si registrano cambiamenti nel suo ruolo ad Affari Tuoi.

Leggi anche: Affari tuoi ancora nella bufera, non c’è pace per il programma di Stefano De Martino: ecco cosa è successo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Grave lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico; Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico; Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza; Stefano De Martino in lutto, addio al padre Enrico a soli 61 anni: la causa della morte.

Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico: aveva 61 anni - È morto il padre Enrico, che si è spento la mattina del 19 gennaio all'età di 61 anni. fanpage.it