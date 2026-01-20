Lutto cittadino a La Spezia per i funerali di Youssef | l’ordinanza del Sindaco Peracchini invita alla sospensione delle lezioni per gli studenti delle superiori e bandiere a mezz’asta

Il Sindaco della Spezia ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 22 gennaio in occasione dei funerali di Youssef. L’ordinanza invita le scuole superiori a sospendere le lezioni e dispone le bandiere a mezz’asta, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia e alla comunità locale in questo momento di dolore.

Il Sindaco della Spezia ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 22 gennaio in occasione dei funerali di Youssef, invitando le scuole superiori a sospendere le lezioni per favorire la partecipazione degli studenti. L'ordinanza prevede bandiere a mezz'asta, un minuto di silenzio in tutti gli istituti e la chiusura simbolica delle attività commerciali durante le esequie. Giovedì 22 gennaio 2026 sarà giornata di lutto cittadino a La Spezia. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato questa mattina l'ordinanza che dispone le modalità per l'ultimo saluto a Youssef Abanoub Safwat Roushdi Zaki, lo studente deceduto in seguito all'aggressione avvenuta il 16 gennaio scorso nei locali dell'Istituto tecnico "Einaudi-Chiodo".

