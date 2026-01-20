L' utilizzo del Cavallo di Trojan e la serietà dei magistrati per evitare barbarie

Da agrigentonotizie.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uso dei Trojan rappresenta un tema delicato che coinvolge la sicurezza e la privacy, mentre la serietà dei magistrati è fondamentale per garantire una giustizia equa e rispettosa delle norme. Recentemente, il Corriere della Sera ha dedicato un approfondimento al libro del ministro Nordio, “Una nuova giustizia”, evidenziando l’importanza di un sistema giudiziario serio e responsabile per evitare abusi e barbarie.

“I trojan una vergogna. E la toga che sbaglia deve essere destituita”. Non è una affermazione buttata lì per caso, ma è il titolo comparso sul Corriere della Sera relativo a un articolo dedicato alla presentazione del libro del ministro della Giustizia Nordio dal titolo “Una nuova giustizia”. Ma cos’è un trojan? Il termine deriva dall'antica storia greca dell'ingannevole Cavallo di Troia che portò alla caduta della città di Troia. Il trojan, come il cavallo dell'antica storia greca, si nasconde all'interno di un altro programma apparentemente utile e innocuo: l'utente, eseguendo o installando quest'ultimo programma, attiva inconsapevolmente anche il codice del trojan nascosto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: La Corte Ue sfrutta il «cavallo dei Trojan» e impone le nozze gay a tutti i Paesi membri

Leggi anche: I magistrati della Corte dei Conti: “La riforma del governo è una pagina buia. Indebolita la responsabilità nella gestione del denaro dei cittadini”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L'utilizzo del Cavallo di Trojan e la serietà dei magistrati... per evitare barbarie; Santa Barbara: la centrale e la miniera Enel si confermano scenario per esercitazioni e addestramento specialistico; Retribuzioni convenzionali 2026 per il lavoro dipendente estero; Il primo calciatore apertamente homosexual accusa l’ex membership di omofobia.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.