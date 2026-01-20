L’unico vantaggio della scristianizzazione

Negli ultimi anni, le vendite della Bibbia in Gran Bretagna sono cresciute significativamente, con un aumento del 134% dal 2019, secondo dati del Guardian. Questa ripresa riflette un interesse rinnovato verso testi religiosi e culturali, evidenziando come, in un contesto di cambiamenti sociali, alcuni valori tradizionali continuino a suscitare attenzione e curiosità.

La Bibbia torna un bestseller in Gran Bretagna, dove dati forniti dal Guardian testimoniano un ragguardevole incremento delle vendite annue, aumentate del 134 per cento dal 2019. La notizia fa il paio con quella data lo scorso anno dal Wall Street Journal, quando in America le copie vendute nello stesso lasso di tempo erano passate da nove a quattordici milioni. Noi italiani, che guardiamo da lontano la Bibbia col riverente sospetto che riserviamo a qualsiasi libro, potremmo restare indifferenti di fronte a questi dati, sia pure dottrinalmente significativi: in fondo, la Gran Bretagna è la nazione che più di ogni altra si è impegnata in un laicismo onnicomprensivo e talora ottuso, mentre gli Stati Uniti sono la prova provata della validità dell’assioma attribuito a Chesterton secondo cui, quando si smette di credere in Dio, si inizia a credere a qualsiasi cosa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

