' Lungo Ottocento' | svolto il quarto incontro del Crr a Pisa

Presso la Domus Mazziniana di Pisa si è tenuto il quarto incontro del ciclo “Lungo Ottocento”, promosso dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. L’evento ha approfondito aspetti storici e culturali del XIX secolo, offrendo uno spazio di riflessione e dibattito su un periodo cruciale della storia italiana. La partecipazione degli studiosi ha contribuito a mantenere vivo l’interesse per questa importante fase storica.

Presso la Domus Mazziniana si è svolto il quarto appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Lunedì 19 gennaio 2026 è stato presentato il volume di Eleonora Angella “Italiani al Cairo. Consoli, giurisdizione e società.🔗 Leggi su Pisatoday.it 'Lungo ottocento': svolto il terzo incontro del Crr a PisaPresso la Domus Mazziniana di Pisa si è tenuto il terzo incontro del ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Leggi anche: 'Lungo ottocento': si chiude il secondo incontro del crr Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Terzo Gusella racconta la vita dei nostri avi nell’Ottocento. >>>“Lungo Ottocento”: quarto appuntamento alla Domus Mazziniana facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.