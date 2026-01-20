L’ultimo signore della moda

Mancinelli Con la scomparsa di Valentino, o “Mr. Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. Un’estate romana che durava da sessant’anni. Con il suo impeccabile comportamento, il suo charme discreto e la sua folgorante passione per il rosso, Valentino Clemente Ludovico Garavani ha plasmato non solo abiti, ma l’idea stessa di bellezza italiana nel mondo, trasformando il Made in Italy da semplice etichetta a sinonimo di glamour senza tempo. Nato nel 1932 a Voghera, in Lombardia, Valentino scoprì presto la sua vocazione, affascinato dalle dive del cinema e dai costumi d’opera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

