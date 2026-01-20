L’ultimo addio a Valentino | le date della camera ardente nel suo luogo del cuore e delle esequie

Il mondo della moda si prepara a salutare Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026. La camera ardente si terrà nel suo luogo del cuore, mentre le esequie sono programmate per onorare la sua carriera e il suo contributo. Di seguito, le date e le modalità per rendere omaggio a una delle figure più influenti del settore.

Ieri, 19 gennaio 2026, il mondo della moda ha perso Valentino Garavani, figura centrale che ha ridefinito il concetto di stile a livello globale. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione e dallo storico socio e compagno di vita Giancarlo Giammetti, il creativo si è spento all’età di 93 anni all’interno della sua casa nella Capitale, assistito dai familiari più stretti. Dopo aver vestito le figure più influenti del secolo, dalle icone di Hollywood alle regine, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo. La comunità potrà ora rendergli omaggio attraverso le cerimonie pubbliche organizzate per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

