L’ultima provocazione di Musk | Dovrei comprare Ryanair?

Recentemente, Elon Musk ha riproposto l’idea di acquistare Ryanair, alimentando la discussione tra il fondatore di SpaceX e la compagnia irlandese. Dopo un confronto con il suo amministratore delegato, Musk ha nuovamente sollevato questa possibilità sui social, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. Questa provocazione si inserisce in un continuo scambio di opinioni tra le parti, suscitando interesse tra utenti e analisti del settore.

Continua sui social la faida tra Elon Musk e Ryanair, con il fondatore di SpaceX che è tornato a evocare l’ipotesi di acquistare la compagnia aerea irlandese dopo lo scontro con il suo amministratore delegato. Su X, Musk ha lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti se dovesse rilevare il vettore low cost e «ripristinare Ryan come legittimo sovrano». Ryanair (Ansa). In precedenza aveva replicato a un post di Ryanair domandando quale sarebbe il prezzo per l’acquisizione e tornando a sollecitare la rimozione di Michael O’Leary, storico ceo e volto pubblico della compagnia. La disputa è esplosa quando O’Leary ha escluso l’adozione del sistema Starlink sugli aerei Ryanair, motivando la scelta con l’aumento dei consumi legato al peso e alla resistenza aerodinamica dell’antenna installata sulla fusoliera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

"X è una fogna", "Idiota totale, licenziatelo", scontro tra Musk e il boss di Ryanair O'LearyUn acceso confronto tra Elon Musk e Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha trasformato una discussione sulla tecnologia Starlink in un vero e proprio scontro pubblico.

Scontro tra Ryanair e Elon Musk: "Niente Starlink sui nostri aerei".E lui ribatte:"Idioti"Lo scontro tra Elon Musk e Ryanair si intensifica con la decisione di quest’ultima di non installare Starlink sui propri aerei.

