Recenti conferme indicano che Luke Cage, interpretato da Mike Colter, potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe. Dopo la presenza di personaggi come Daredevil e Kingpin, il ritorno di Cage rappresenta un possibile collegamento tra le serie Netflix e il nuovo film o progetto MCU. Questa notizia alimenta l’interesse dei fan verso un possibile riavvio o integrazione dei personaggi della piattaforma streaming nel vasto universo Marvel.

L’era Netflix non è mai stata così viva all’interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo il reintegro graduale ma deciso di Charlie Cox (Daredevil) e Vincent D’Onofrio (Kingpin), e con la conferma che Krysten Ritter riporterà la sua Jessica Jones nella mischia tra poche settimane, i fan dei Defenders hanno iniziato a fare i conti. All’appello mancavano solo due nomi: Iron Fist e, soprattutto, l’indistruttibile Luke Cage. Se per Danny Rand tutto tace, oggi abbiamo finalmente una conferma concreta per il Power Man di Harlem: qualcosa si sta muovendo. In breve Dopo anni di reticenza, Mike Colter ha ammesso durante il podcast On That Note di aver aperto un dialogo diretto con i Marvel Studios per tornare a vestire i panni di Luke Cage. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Luke Cage nel MCU: Mike Colter conferma i contatti con i Marvel Studios

