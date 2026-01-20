L’Ue abbaia agli Usa sul ring dell’Artico Trump | Senza Nobel non penso alla pace

L’attuale escalation tra Ue e Stati Uniti sull’Artico evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle risorse e agli interessi strategici nella regione. La Groenlandia si configura come nuovo scenario di confronto commerciale, mentre le dichiarazioni di Trump e Bruxelles riflettono una complessità diplomatica in evoluzione. In questo contesto, analizzare le posizioni e le implicazioni di queste dinamiche è fondamentale per comprendere i futuri sviluppi delle relazioni internazionali.

Groenlandia nuovo fronte della guerra commerciale. Bruxelles: «Dazi? Risponderemo». Donald: «Concentratevi sull’Ucraina». Si aggravano le tensioni già presenti tra gli Stati Uniti e l’Europa sul dossier Groenlandia dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato i dazi verso quei Paesi europei che «hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile». Che una de-escalation non sia dietro l’angolo è evidente dalle parole del tycoon. «Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato otto guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace», ha scritto Trump in una lettera indirizzata al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’incredibile lettera di Trump alla Norvegia: «Non mi avete dato il Nobel, non penso più alla pace»Ecco un esempio di introduzione: Recentemente, è circolata una lettera di Donald Trump indirizzata alla Norvegia, in cui commenta la mancata assegnazione del Nobel e mette in discussione questioni di sicurezza e diritti territoriali.

Il premier della Groenlandia a muso duro con Trump: «Preferiamo l’Ue agli Usa». Doppio vertice a Bruxelles e Washington sul futuro dell’isolaIl recente confronto tra il premier della Groenlandia e Donald Trump ha messo in evidenza le preferenze dell’isola verso l’Europa rispetto agli Stati Uniti.

Usa, Meloni frena l'Europa sui contro-dazi. Un pericolo la deriva di Marcon. Così la premier tenta (di nuovo) di tenere uniti tutti.

