lucrezia guidone incinta la prima foto con il pancione del volto di mare fuori

Lucrezia Guidone, nota attrice di Mare Fuori, ha condiviso pubblicamente il suo stato di gravidanza, mostrando il pancione durante una premiere cinematografica. La notizia rappresenta un momento importante nella vita personale dell’attrice, che ha deciso di condividere con il pubblico questa fase di attesa e gioia. La sua scelta di mostrare il volto e il pancione sottolinea la naturalezza e la semplicità di questo momento di cambiamento.

Lucrezia Guidone, star di Mare Fuori, è incinta. L’attrice ha svelato di essere in dolce attesa, mostrando il pancione nel corso di una premiere cinematografica. Lucrezia Guidone incinta: la foto e l’annuncio. L’annuncio della gravidanza di Lucrezia Guidone è arrivato durante la prima di The Beaut y. L’attrice è apparsa sul red carpet raggiante, sfoggiando uno splendido pancione. Poco dopo ha pubblicato la foto su Instagram, commentando con un cuore bianco e una emoticon. Per Lucrezia si tratta del primo figlio che arriva dopo le nozze nell’estate del 2024 con Ivan Alovisio. IPA Lucrezia Guidone incinta sul red carpet “Soy embarazada” ossia, “Sono incinta”, ha svelato in un’altra foto la diva italiana, sfoggiando un berretto dedicato alle future mamme. 🔗 Leggi su Dilei.it

