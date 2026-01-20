L’annuncio di un possibile trasferimento del centravanti del Napoli in Serie A potrebbe rivoluzionare il mercato in entrata degli azzurri. Dopo un lungo interesse dalla Premier League, una decisione imminente potrebbe cambiare gli equilibri, rendendo più chiaro il quadro delle operazioni di gennaio. Il mercato dei Napoli si avvicina a una fase cruciale, con l’obiettivo di mantenere il saldo zero tra entrate e uscite.

Il centravanti del Napoli a brevissimo può sbloccare il mercato in entrata degli azzurri, la Premier era avanti ma c’è una scelta che stravolge tutto Il Napoli si avvicina sempre di più allo ‘stappo’ del suo mercato di gennaio, che come noto deve essere a saldo zero: tanto entra, tanto esce. Prima le cessioni, poi gli acquisti al massimo con formula o cifre pari o inferiori. Un bel problema per una squadra che in questa fase della stagione sta soffrendo maledettamente per una sequela incredibile di infortuni e assenze varie. Qualcuno sta per rientrare, vedi Lukaku che però avrà bisogno di tempo, e Anguissa che pure rientrerà dopo un lungo stop. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lucca in Serie A, l’annuncio cambia tutto: colpo di scena

Calciomercato Serie A: Lucca e Lang in partenza, spunta un club su Matteo PratiLunedì 19 gennaio: si apre una settimana che porta già delle novità nel calciomercato della Serie A. Superata la metà del mese, nella giornata odierna si registrano aggiornamenti che confermano quanto ... msn.com

Lucca vuole restare in Italia, ma al momento nessun club di Serie A è interessato (Marchetti)Napoli valuta scambio Lucca-Marcos Leonardo, nodo stipendi En Nesyri, nessun club di Serie A interessato, mercato attaccanti ancora aperto. ilnapolista.it

Douglas Costa, Cambiaso, Lucca, Maicon..: ecco la Top 11 dei giocatori più preziosi visti in Serie D - facebook.com facebook

Per #Lucca non è da escludere permanenza in Serie A. Oggi spenta la pista Besiktas, difficile anche Al Hilal. Il #Pisa vorrebbe riportarlo in Toscana. Resta comunque prima da risolvere la situazione prestito tra Napoli e Udinese. @sportmediaset x.com