Luca con la fidanzata Federica ad Affari Tuoi | Mi fido del destino il gioco delle carte decide il suo finale

Luca del Molise ha concluso la sua partecipazione a Affari Tuoi con un premio di 65.000 euro, ottenuto grazie a una partita fortunata. Accompagnato dalla fidanzata Federica, ha espresso fiducia nel destino durante il gioco delle carte. Questa vittoria rappresenta un momento significativo per loro, dimostrando come le scelte e la casualità possano portare a risultati importanti.

Partita fortunatissima per Luca del Molise ad Affari Tuoi. Stasera, accompagnato dalla fidanzata Federica, è tornato a casa con l'assegno del dottore da 65mila euro. Il suo pacco conteneva 100mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

Rosy della Lombardia ad Affari Tuoi: “Nella vita vado sempre fino in fondo”, e vince contro il destinoRosy, concorrente lombarda di Affari Tuoi, ha affrontato due cambi e raggiunto la finale con 200 euro e il pacco nero.

Leggi anche: Ad Affari Tuoi, Valentina perde tutto nel finale e va alla Regione Fortunata: “Ho un mutuo da pagare che mi pesa”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Luca Vetrone: Ho denunciato una manager televisiva. Mi ha chiesto sesso in cambio di lavoro; Niccolò, ex concorrente MasterChef e il video-denuncia per la sua fidanzata iraniana; La curiosa storia di Roma-Sassuolo: la fidanzata in Curva Sud, il ragazzo in campo per Grosso. Ecco chi sono; Violento, manipolatorio, ama partecipare alle risse: chiesta condanna per un campione di karate di Nichelino.

Luca con la fidanzata Federica ad Affari Tuoi: Mi fido del destino, il gioco delle carte decide il suo finalePartita fortunatissima per Luca del Molise ad Affari Tuoi. Stasera, accompagnato dalla fidanzata Federica, è tornato a casa con l'assegno del dottore ... fanpage.it

Chi è Federica, fidanzata di Luca ad Affari tuoiLa puntata di Affari tuoi di martedì 20 gennaio ha avuto una protagonista al fianco del concorrente del Molise: si tratta di Federica, che ha accompagnato il compagno Luca nella sfida contro il Dottor ... tag24.it

Nord Europa La bandiera della Sardegna sventola ad Helsinki in Finlandia Grazie mille a Luca Pani con la moglie Daniela, suo figlio Marco, sua figlia Josephine e la fidanzata del figlio Eveelina Tanto freddo ma con le persone che si vogliono b - facebook.com facebook