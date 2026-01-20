Luca Barbareschi replica a Sigfrido Ranucci | È uno dei tanti finti eroi che poi finiscono nel nulla mi annoia

Luca Barbareschi ha replicato alle dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, commentando la recente polemica tra i due. Dopo la risposta del conduttore di Report, l’attore ha nuovamente espresso il suo punto di vista, sottolineando come spesso le figure pubbliche si rivelino poi poco sostanziose. La diatriba tra i due continua a suscitare attenzione, evidenziando le tensioni nel panorama mediatico e culturale italiano.

Non si ferma la polemica tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci. Dopo la risposta del conduttore di Report alla sfuriata dell’attore, infatti, ora è di nuovo l’interprete a controbattere alle parole del giornalista. Interpellato dal Corriere della Sera, infatti, Luca Barbareschi ha affermato: “La differenza tra me e Ranucci è che io faccio una trasmissione aspirazionale, divertente e culturale. Lui è solo buono a creare maldicenze. La legge sull’Eliseo non l’ho fatta io, ma è stata pensata quando era premier Paolo Gentiloni, con il ministro della Cultura Dario Franceschini e quello dell’Economia Pier Carlo Padoan. 🔗 Leggi su Tpi.it

