Loyola Pisa ufficiale l’arrivo dall’Independiente! Il comunicato del club toscano | le cifre

Il Pisa ha annunciato l’arrivo di Felipe Loyola dall’Independiente. In un comunicato ufficiale, il club toscano ha confermato l’acquisto del difensore cileno, fornendo anche dettagli sulle cifre dell’operazione. Questa acquisizione mira a rafforzare la linea difensiva della squadra in vista della stagione. La società ha sottolineato l’importanza di questa scelta strategica per il progetto sportivo in corso.

