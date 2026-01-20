Lotta al degrado nel Pip di Ponticelli | Telecamere e chiusura del traffico

Nel quartiere Pip di Ponticelli si interviene per contrastare il degrado attraverso l’installazione di telecamere di sorveglianza, già attive, e la limitazione temporanea del traffico nell’area. Inoltre, è stato bandito un bando per la cessione dei lotti disponibili, con l’obiettivo di promuovere una riqualificazione urbana e migliorare la sicurezza del quartiere. Queste misure fanno parte di un piano più ampio di tutela e valorizzazione del territorio.

SANTA MARIA A MONTE Telecamere (due già funzionanti), parziale chiusura al traffico dell'area e un bando per la cessione dei lotti disponibili. La giunta comunale di Santa Maria a Monte ha in cantiere queste iniziative per contrastare l'abbandono dei rifiuti nell'area del Pip di Ponticelli, ovvero i terreni del Piano di insediamenti produttivi. "Uno stato di degrado – commenta il sindaco Manuela Del Grande – denunciato da molti cittadini, prima alle amministrazioni precedenti e ora alla nostra. Questa situazione è causa di grande disagio per le attività commerciali e industriali presenti nella zona, ma non solo.

