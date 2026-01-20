Oggi alle 16, alla biblioteca Ariostea, si terrà una conferenza di Marialucia Menegatti e Carla Di Francesco dedicata all’origine della tutela del patrimonio storico-artistico a Ferrara. L'incontro approfondirà il ruolo di Giuseppe Agnelli e della Ferrariae Decus nelle politiche di conservazione tra Otto e Novecento, offrendo uno sguardo sulle radici e sulle evoluzioni delle pratiche di tutela in città.

Oggi, alle 16, alla biblioteca Ariostea (via Scienze, 17), la conferenza di Marialucia Menegatti e Carla Di Francesco sarà dedicata al ruolo di Giuseppe Agnelli e della Ferrariae Decus nelle politiche di tutela del patrimonio storico-artistico a Ferrara tra Otto e Novecento. In occasione dell’anniversario della nascita di Giuseppe Agnelli (20 gennaio 1856), la Ferrariae Decus promuove un pomeriggio di studio dedicato al suo fondatore e primo presidente. Fondata nel 1906, la Ferrariae Decus nacque con l’obiettivo di vigilare sulla conservazione dei monumenti, delle architetture storiche e delle opere d’arte della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’origine della tutela. Storie di arte e città

Leggi anche: Santi e storie della città di Bari

"I figli non sono proprietà dello Stato". Padova città promotrice della tutela della famigliaA Padova, si promuove una tutela equilibrata della famiglia, sottolineando che i figli non sono proprietà dello Stato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L’origine della tutela. Storie di arte e città - Oggi, alle 16, alla biblioteca Ariostea (via Scienze, 17), la conferenza di Marialucia Menegatti e Carla Di Francesco sarà ... ilrestodelcarlino.it