L'origine della bellezza, l'ossessione dell'eleganza nello stile irraggiungibile di Valentino Dicono in molti che ha insegnato lo stile e l'eleganza agli italiani, costruendo un modello di donna eterea e irraggiungibile, ma per Valentino la moda era qualcosa di più, voleva che ogni sua creazione potesse stabilire il principio della bellezza come sogno definitivo dell'estetica del mondo. Le sue muse ispiratrici erano le "signore" di quello che un tempo veniva chiamato jet set, e poi regine, figure lontane dal mondo reale ma così concrete da poter far sognare tutte le altre che non avrebbero mai potuto permettersi un "rosso valentino". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in bellezza glamour senza tempoCon la scomparsa di Valentino Garavani, si chiude un capitolo importante della moda italiana.

È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma.

