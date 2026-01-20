Lorenzo Sonego travolge lo spagnolo Taberner e approda al secondo turno degli Australian Open

Lorenzo Sonego si impone facilmente su Carlos Taberner nel primo turno degli Australian Open 2026, conquistando un’ampia vittoria in tre set. Il tennista torinese, che lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale, dimostra un buon stato di forma e si qualifica per il secondo turno del primo Slam della stagione. La partita si è conclusa in un’ora e quarantacinque minuti, confermando la sua competitività nel torneo.

Tutto molto facile per Lorenzo Sonego all'esordio negli Australian Open 2026. Il tennista di Torino, che difende i quarti di finale dell'anno scorso, parte con il piede giusto nel primo Slam dell'anno, dominando lo spagnolo Carlos Taberner, numero 99 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 in appena un'ora e quarantaquattro minuti di gioco. Davvero tutto molto facile per Sonego, che ora attende di sapere se dovrà vivere un derby azzurro con Lorenzo Musetti, visto che il piemontese attende proprio il vincente del match tra il toscano e il belga Raphael Collignon. I numeri del match rispecchiano il dominio da parte di Sonego, che ha chiuso con 12 ace, mentre Taberner ha commesso addirittura 11 doppi falli.

Dal titolo in doppio vinto a Hong Kong al possibile derby al secondo turno degli Australian Open: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, a pochi giorni dal successo ottenuto al Bank of China Tennis Open, potrebbero ritrovarsi a condividere la parte opposta del c

