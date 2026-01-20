Lorenzo Sonego parte a razzo agli Australian Open | lasciate le briciole a Carlos Taberner

Lorenzo Sonego inizia con una vittoria convincente agli Australian Open 2026, superando facilmente Carlos Taberner in tre set. Il tennista torinese, che difende i quarti di finale dello scorso anno, ha dimostrato solidità e determinazione, chiudendo l'incontro in un’ora e quarantacinque minuti. Un avvio positivo per Sonego nel primo Slam stagionale, con l’obiettivo di proseguire il suo percorso nel torneo.

Tutto molto facile per Lorenzo Sonego all'esordio negli Australian Open 2026. Il tennista di Torino, che difende i quarti di finale dell'anno scorso, parte con il piede giusto nel primo Slam dell'anno, dominando lo spagnolo Carlos Taberner, numero 99 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 in appena un'ora e quarantaquattro minuti di gioco. Davvero tutto molto facile per Sonego, che ora attende di sapere se dovrà vivere un derby azzurro con Lorenzo Musetti, visto che il piemontese attende proprio il vincente del match tra il toscano e il belga Raphael Collignon.

Sonego inizia alla grande Chiamato a difendere i quarti di finale dello scorso anno, Lorenzo Sonego inizia alla grande il suo Australian Open con un esordio impeccabile contro Taberner 12 ace, 7 break e 6-4 6-0 6-3 allo spagnolo: l'azzurro sfiderà Col x.com

Dal titolo in doppio vinto a Hong Kong al possibile derby al secondo turno degli Australian Open: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, a pochi giorni dal successo ottenuto al Bank of China Tennis Open, potrebbero ritrovarsi a condividere la parte opposta del c - facebook.com facebook

