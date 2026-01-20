L' ordine dei medici di Chieti seleziona un giornalista per attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni

L’Ordine dei Medici di Chieti ricerca un giornalista per attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni. La selezione, rivolta a professionisti qualificati, mira a rafforzare la comunicazione istituzionale dell’ente. La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 7 febbraio 2026 alle ore 23.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo dell’ordine entro il nuovo termine del 7 febbraio 2026 L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Chieti rende noto che è stata prorogata al 7 febbraio 2026 (ore 23.59) la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’incarico di referente ufficio stampa e pubbliche relazioni.L’avviso è finalizzato all’individuazione di un giornalista professionista o pubblicista con comprovata esperienza, cui affidare un ruolo strategico nella comunicazione istituzionale dell’Ordine: dalla redazione di comunicati stampa e rassegne quotidiane, alla gestione dei rapporti con i media locali e nazionali, fino al supporto nella promozione delle attività, degli eventi e delle iniziative dell’ente.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bando del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il sindacato: "Irregolare un ufficio stampa senza iscrizione all'Ordine dei Giornalisti"Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi ha evidenziato irregolarità nel bando del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, relativo alla selezione di un Funzionario Specialista della Comunicazione.

