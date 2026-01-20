L’Open Day di Fondazione Cariparma | grande partecipazione alla giornata di formazione per i Bandi 2026

Il 15 gennaio si è tenuta a Palazzo Bossi Bocchi la terza edizione dell’Open Day di Fondazione Cariparma, dedicata alla presentazione dei Bandi 2026. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha offerto un approfondimento sui nuovi strumenti di finanziamento, attraverso otto laboratori suddivisi nelle quattro linee di intervento della Fondazione. Un’occasione importante per conoscere le opportunità offerte e interagire con i responsabili dei progetti.

Si è svolta il 15 gennaio a Palazzo Bossi Bocchi la 3° edizione dell'Open Day di Fondazione Cariparma dedicato alla presentazione dei nuovi Bandi 2026: un format rivolto a tutti i potenziali beneficiari della Fondazione e articolato in otto specifici Laboratori nel vivo delle quattro linee.

