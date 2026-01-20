L’omicidio di Sharon Verzeni nuovo legale per l’imputato | La sostanza non cambia

Nella recente udienza a Bergamo, l’avvocato Tiziana Bacicca ha assunto il ruolo di legale di Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni. In pochi minuti, ha presentato la richiesta di termini a difesa, confermando la sostanza della sua posizione. L’udienza si è svolta in un contesto di procedura formale, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, senza ulteriori sviluppi immediati.

Bergamo – L’udienza è durata poco più di una manciata di minuti. Il tempo perché l ’avvocato Tiziana Bacicca (foro di Milano) nuovo difensore di Moussa Sangare, 31 anni, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, accoltellata nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola formulasse davanti alla Corte d’assise la richiesta di termini a difesa. Richiesta che ha fatto slittare la sentenza (che era prevista per ieri) al 25 febbraio. L’imputato (presente in aula) reo confesso e poi ritrattante, settimana scorsa aveva revocato il mandato al precedente legale Giacomo Maj nominando l’avvocata Tiziana Bacicca, subentrata solo il 13 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Sharon Verzeni, nuovo legale per l’imputato: “La sostanza non cambia” Omicidio Sharon Verzeni, Moussa Sangare cambia legale: sentenza destinata a slittareMoussa Sangare, coinvolto nell'omicidio di Sharon Verzeni, ha cambiato legale, rendendo probabile un rinvio della sentenza prevista per il 19 gennaio 2026. Omicidio Sharon Verzeni, legale Sangare: "Aggravanti non sussistono"L'avvocato di Sangare afferma che le aggravanti nell'omicidio di Sharon Verzeni non sussistono, sottolineando che non intende anticipare le strategie dell’arringa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. L’omicidio di Sharon Verzeni, nuovo legale per l’imputato: “La sostanza non cambia” - La sentenza slitta al 25 febbraio per consentire al difensore di studiare gli atti ... ilgiorno.it

