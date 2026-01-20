L’ombra di Gotham su Asgard | come Tom Hiddleston ha usato il Batman del 1989 per il suo Loki

Tom Hiddleston, interprete di Loki nei film Marvel, ha svelato come l’iconico Joker del 1989, interpretato da Jack Nicholson, abbia influenzato la sua visione del personaggio. Questa connessione tra universi diversi dimostra come le ispirazioni cinematografiche possano attraversare confini e contribuire alla creazione di interpretazioni uniche, arricchendo lo sviluppo di un personaggio complesso e sfaccettato come Loki.

L'attore britannico è tornato a parlare della sua interpretazione del Dio dell'inganno della Marvel rivelando di essersi ispirato a uno dei villain DC più celebri apparsi nei film di Tim Burton Tom Hiddleston ha rivelato che in realtà è stato un supercattivo della DC a ispirare la sua carriera nei Marvel Studios. L'attore, che negli ultimi 15 anni ha interpretato Loki in diversi film e serie televisive della Marvel, ha spiegato che probabilmente non avrebbe interpretato il dio dell'inganno così amato da tutti se non avesse visto Batman di Tim Burton. "Sinceramente, non credo che avrei interpretato Loki senza quel film", ha detto Hiddleston in una recente puntata del podcast Happy Sad Confused. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

