Per la stagione 2026, Rai Sport rinnova il suo impegno nel ciclismo, offrendo un palinsesto ricco di dirette e approfondimenti. Un modo per raccontare il territorio e avvicinare un pubblico di tutte le età alle emozioni di questa disciplina, valorizzando la tradizione e il patrimonio sportivo italiano. L’offerta si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati e per chi desidera vivere le competizioni in modo autentico e coinvolgente.

Il ciclismo si riconferma per Rai Sport come uno dei punti di forza per raccontare il territorio e coinvolgere un pubblico di tutte le età attraverso le emozioni delle dirette: ecco la stagione 2026. Si parte con le Grandi Classiche si strada, al via ì il 7 marzo con la Strade Bianche, seguita dalla Milano-Sanremo e dalle classiche del Nord ad aprile. Maggio è il mese dell’attesissimo Giro d’Italia: la 107ª edizione della Corsa Rosa è in programma dall’8 al 31 maggio 2026. Un impegno che vive su tutte le piattaforme con una programmazione capillare e giornaliera che si alterna tra Rai 2, Rai Sport e RaiPlay, con i suoi contenuti live e on demand. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - L’offerta di Rai Sport per la stagione 2026 di ciclismo

