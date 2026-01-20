Lodi rende omaggio al patrono San Bassiano | distribuite 5mila porzioni di trippa Fanfullino d’oro a Chiara Scotti

Lodi celebra il suo patrono San Bassiano con la distribuzione di 5.000 porzioni di trippa, un evento che unisce tradizione, comunità e fede. La giornata si arricchisce inoltre del conferimento del Fanfullino d’oro a Chiara Scotti, riconoscimento che valorizza il contributo locale. Un’occasione di incontro e di condivisione per la città, che rinnova la propria identità attraverso queste pratiche radicate nel tempo.

Lodi – Per alcuni è una semplice tradizione, per altri un vero e proprio rito collettivo, per altri ancora un momento di fede. Per tutti, però, è il giorno in cui Lodi si riconosce nella propria identità. Il giorno di San Bassiano, a Lodi, è una lunga giornata tra sacro e profano, profumo di trippa e solenni cerimonie, code pazienti sotto i portici del Broletto e preghiere nelle navate del Duomo. Una giornata che - per alcuni - inizia prima dell’alba e - per tutti - si conclude a sera inoltrata. Una lunga giornata di comunità, in fila per un piatto di trippa, un bicchiere di vin brulé o di tè caldo, o una porzione di raspadura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

