Locali pubblici stretta sulla sicurezza dopo Crans-Montana | cosa cambia con la direttiva Piantedosi

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell'Interno ha introdotto nuove disposizioni per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici. La direttiva Piantedosi mira a garantire controlli più stringenti su discoteche, club e altri spazi aperti al pubblico, per prevenire incidenti e assicurare la tutela di tutti i presenti. Queste misure rappresentano un passo importante nel percorso di miglioramento della sicurezza nelle strutture di intrattenimento.

