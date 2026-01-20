Locali pubblici stretta sulla sicurezza dopo Crans-Montana | cosa cambia con la direttiva Piantedosi

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il Ministero dell'Interno ha introdotto nuove disposizioni per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici. La direttiva Piantedosi mira a garantire controlli più stringenti su discoteche, club e altri spazi aperti al pubblico, per prevenire incidenti e assicurare la tutela di tutti i presenti. Queste misure rappresentano un passo importante nel percorso di miglioramento della sicurezza nelle strutture di intrattenimento.

Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlliLa recente direttiva di Piantedosi sui controlli nei locali pubblici nasce dall’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza, a seguito della tragedia di Crans-Montana.

Giro di vite sulla sicurezza nei locali pubblici dopo la tragedia di Crans Montana, Confcommercio: "Regole e legalità a tutela di imprese e cittadini"Dopo la tragedia di Crans Montana, il Viminale ha avviato una serie di misure per rafforzare la sicurezza nei locali pubblici.

