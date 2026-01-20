Gli Stati Uniti considerano l’imposizione di dazi elevati su vino e champagne francesi, in risposta al rifiuto della Francia di aderire al “Consiglio per la Pace” promosso da Trump. La decisione potrebbe influenzare il mercato globale delle bollicine e delle esportazioni francesi, mettendo in discussione un settore di grande valore. Un’analisi delle implicazioni di questa tensione commerciale è importante per comprendere il futuro delle relazioni tra i due paesi.

Dazi e bollicine: lo champagne finisce nel mirino di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato dazi del 200% su vino e champagne francesi a causa del rifiuto della Francia di unirsi al suo "Consiglio per la Pace". L'iniziativa, nata per la ricostruzione della Striscia di Gaza, sembra voler estendere il proprio raggio d'azione, portando Parigi a una netta chiusura. «Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne. E lui si unirà», ha dichiarato Trump riferendosi a Emmanuel Macron. Fonti vicine all'Eliseo hanno però ribadito che la Francia «non intende rispondere favorevolmente», poiché lo statuto del Consiglio andrebbe oltre il solo quadro di Gaza.

L'obiettivo è piegare Macron

Dazi, Trump: "Sui prezzi dei farmaci ho fatto piegare Macron"Durante le recenti trattative commerciali, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo sui prezzi dei farmaci, in un contesto di negoziati che ha coinvolto anche l’aumento dei dazi.

