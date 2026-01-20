Durante una crociera, un allarme ha causato momenti di confusione a bordo. Quando lo steward ha annunciato un incendio e l’acqua ha iniziato a entrare nella cabina, i passeggeri si sono rapidamente trovati in una situazione di emergenza, con corridoi allagati e persone che cercavano di mettersi in salvo con i bagagli. Un episodio che ha messo alla prova la sicurezza e la gestione della nave in circostanze impreviste.

L’acqua che entra nelle cabine, i corridoi allagati e passeggeri in preda al panico costretti a spostarsi in fretta con i bagagli in mano. Non è una delle scene del Titanic, ma quanto accaduto lunedì 12 gennaio a bordo della MSC Seaview, nave da crociera della compagnia MSC Cruises, durante una traversata al largo della costa orientale del Brasile. Secondo i dati di CruiseMapper, la nave stava navigando nelle acque del Sudamerica quando un guasto a una condotta idrica ha provocato allagamenti in diverse cabine e in un corridoio pubblico, come confermato anche dalla compagnia a Usa Today. I video diffusi dal portale brasiliano UOL mostrano la scena: passeggeri che cercano di salvare effetti personali mentre l’acqua lambisce tutto il pavimento, altri che attraversano i corridoi scalzi o in sandali, e membri dell’equipaggio impegnati a rimuovere l’acqua con aspiratori industriali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo steward ha bussato alla porta gridando ‘fuoco, fuoco’, poi l’acqua ha iniziato a entrare nella cabina e abbiamo pensato che la nave stesse affondando”: panico durante la crociera

