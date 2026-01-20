Lo spettacolo dell' aurora boreale anche nei cieli bresciani

Una tempesta solare geomagnetica di grande intensità sta attraversando i cieli, con possibili ripercussioni su satelliti e telecomunicazioni. Tuttavia, questa attività solare ha anche il potenziale di creare spettacolari esposizioni dell'aurora boreale, che in rare occasioni può essere visibile anche in aree meno usuali come i cieli bresciani. Un fenomeno naturale affascinante che merita attenzione e rispetto.

Una tempesta solare geomagnetica in atto in queste ore, una delle più intense degli ultimi anni, potrebbe scatenare disturbi a satelliti e telecomunicazioni ma al contempo, come di consueto, ha generato alcuni dei panorami più belli di sempre. Parliamo dell'aurora boreale, avvistata in queste ore anche sulle Alpi e dunque sulle "nostre" montagne: le immagini che vi proponiamo arrivano dal ghiacciaio Presena, a oltre 3mila metri di quota, scattate dalla webcam di Ponte di Legno. L'aurora boreale (o australe, in base all'emisfero nel quale si manifesta) è un fenomeno luminoso spettacolare che affascina per via dei suoi colori che illuminano il cielo.

Aurora boreale verde dalla webcam di Cima Grappa SPETTACOLO! Webcam di CimaGrappa.it progetto di Machetempofa - facebook.com facebook

Lo spettacolo dell'aurora boreale dipinge di verde i cieli dell'Islanda. x.com

