lo giudice esalta il porto fuori agganciato il marina

Con una doppietta di Vincenzo Lo Giudice (nella foto) il Porto Fuori batte il Punta Marina 2-1 e raggiunge in testa al girone N di Seconda il Marina, battuto 1-2 in casa dal Fornace Zarattini. Nel girone M 0-0 nel big match tra la capolista Vis Faventia e la Riolese. Seconda Categoria (14ª giornata). Girone M: Brisighella-Borgo Tuliero 1-0, Lugo-P. L. Reda 2-1, Real Voltanese-San Rocco 0-2, Riolese-Vis Faventia 0-0, Santagata Sport-Bagnara 2-0, S. Imolese-Mezzano 2-3, Vita-Giov. Santerno 2-3. Classifica: Vis Faventia 36; Mezzano 32; Riolese 30; Brisighella 22; Santagata Sport, Giov. Santerno 21; Lugo, San Rocco 20; S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

