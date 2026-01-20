Livorno ubriaco si presenta a casa della ex e la minaccia | 50enne arrestato

A Livorno, un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato in stato di ebbrezza a casa dell’ex, minacciando di entrare. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto per minaccia e resistenza. L’evento si inserisce in un contesto di tensione tra le parti, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di conflitto.

L'uomo ha opposto resisitenza ai carabinieri: nei suoi confronti è scattato l'obbligo di dimora e il divieto di uscita nelle ore notturne Si sarebbe presentato ubriaco a casa della ex pretendendo di entrarvi: per questo un 50enne è stato arrestato dai carabinieri di Livorno con l'accusa di minaccia e resistenza. Nella notte di sabato 17 gennaio, l'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, sarebbe andato davanti all'abitazione della ex convivente spaventandola e minacciandola. La donna, spaventata, ha chiesto l'intervento del 112 ma quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, il 50enne avrebbe tenuto nei loro confronti una condotta aggressiva e oltraggiosa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

