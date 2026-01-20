LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Zhu e Haak trascinano le venete a Pesaro

Segui la diretta della partita Vallefoglia-Conegliano, valida per la Serie A1 femminile 2026. Zhu e Haak guidano le venete verso una vittoria netta a Pesaro. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link dedicato. Restano disponibili anche le ultime notizie sulla sfida Milano-Cuneo, in programma questa sera alle 20.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 22.07: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 22.05: Per Conegliano 18 punti di Haak, 15 di Zhu, 9 di Fahr e 8 di Chirichella. In casa Vallefoglia 18 punti di Bici, 11 di Omoruyi, 8 di Ungureanu 22.03: E’ stata una partita a tratti divertente, quella di Pesaro. A deciderla le giocate4 delle star di Conegliano, in particolare una Zhu particolarmente ispirata e una Haak come sempre decisiva. Vallefoglia ha giocato un buon match soprattutto in difesa ma non sempre è stata efficace in attacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui la diretta della partita Vallefoglia-Conegliano, valida per l'A1 femminile 2026.

LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti anche nel secondo set, 8-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CUNEO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 18-21 Diagonale di Omoruyi da zona 4 17-21 Out

