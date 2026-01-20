LIVE Sonego-Taberner Australian Open 2026 in DIRETTA | manca poco al debutto del torinese nel primo Grand Slam della stagione

Benvenuti alla diretta testuale della partita tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Qui potrete seguire aggiornamenti in tempo reale sul debutto del tennista torinese nel primo Slam dell’anno. Rimanete con noi per tutte le novità e i dettagli di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match d’esordio dell’azzurro Lorenzo Sonego nel primo Grand Slam della stagione. Opposto al numero 40 del mondo ci sarà lo spagnolo Carlos Taberner, l’iberico occupa al momento la 99esima posizione della classifica ATP. Tra i due giocatori non ci sono precedenti a livello ATP. In realtà però, ve ne è uno che risale a 10 anni fa al Challenger di Cordenons. L’italiano si impose allora per 6-2 7-5 nella terra rossa del comune friulano. Il nativo di Valencia, due anni più giovane rispetto il nostro portacolori, nell’arco della sua carriera ha sempre preferito di gran lunga le superfici lente dove ha ottenuto i suoi piazzamenti migliori portandolo come best ranking al numero 83 raggiunto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta testuale di Sonego-Taberner, primo turno degli Australian Open 2026.

