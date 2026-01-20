LIVE Sonego-Taberner 6-4 6-0 6-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | prestazione convincente dell’azzurro che concede pochissimo all’avversario

Segui la diretta del match tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. L’azzurro ha disputato un’ottima partita, vincendo con i punteggi di 6-4, 6-0, 6-3, concedendo poche chance all’avversario. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi sviluppi e i dettagli della partita in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3:04 Sono 28 i colpi vincenti per Sonego. 12 quelli del numero 99 ATP. 3:03 La velocità media della prima di servizio dell'italiano raggiunge i 193 Kmh. Quella del classe '97 si aggira sui 168 Kmh. 03:02 11 i doppi falli di Taberner. 2 quelli del piemontese. 3:00 Vediamo un po' di dati. Sono 12 gli ace per il portacolori del bel paese. 1 per il nativo di Valencia. Finisce 6-4 6-0 6-3 a favore di Sonego. È largo il rovescio incrociato dello spagnolo. Il torinese accede così al secondo turno dove troverà Musetti o Collignon che stanno giocando in questo momento.

Set perfetto di Sonego che rifila un 'bagel' a Taberner in 26 minuti! #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Sonego x.com

AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ - facebook.com facebook

