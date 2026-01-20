LIVE Sonego-Taberner 6-4 6-0 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro è sopra di un break in questo terzo parziale

Segui la diretta del match tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Attualmente, l’azzurro è avanti di un break nel terzo set, con il punteggio di 4-3. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Altro doppio fallo del numero 99 ATP che consegna il break al torinese. 30-40 Bel passante di diritto incrociato da parte dell’azzurro che ci ha creduto fino all’ultimo per giocarlo. Palla break. 30-30 Volée di diritto incrociata e vincente da parte del classe ’97. 15-30 Doppio fallo di Taberner. 15-15 In rete il rovescio difensivo lungolinea di Sonego. 0-15 Volée di diritto incrociata che finisce in rete da parte dello spagnolo. 3-3 Palla corta di diritto incrociata e vincente giocata da fondo campo del numero 40 ATP. 40-30 Lungo il diritto lungolinea difensivo del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: subito break in avvio di terzo set da parte dell’azzurroSegui la diretta del match tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026.

LIVE Sonego-Taberner, 6-4, 6-0, 3-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’iberico recupera il break di svantaggio in questo terzo setSegui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026.

