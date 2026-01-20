LIVE Sonego-Taberner 6-4 6-0 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro è sopra di un break in questo terzo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Altro doppio fallo del numero 99 ATP che consegna il break al torinese. 30-40 Bel passante di diritto incrociato da parte dell'azzurro che ci ha creduto fino all'ultimo per giocarlo. Palla break. 30-30 Volée di diritto incrociata e vincente da parte del classe '97. 15-30 Doppio fallo di Taberner. 15-15 In rete il rovescio difensivo lungolinea di Sonego. 0-15 Volée di diritto incrociata che finisce in rete da parte dello spagnolo. 3-3 Palla corta di diritto incrociata e vincente giocata da fondo campo del numero 40 ATP. 40-30 Lungo il diritto lungolinea difensivo del piemontese.

Set perfetto di Sonego che rifila un 'bagel' a Taberner in 26 minuti! #Tennis #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Sonego x.com

AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ - facebook.com facebook

