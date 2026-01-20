LIVE Sonego-Taberner 6-4 6-0 3-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’iberico recupera il break di svantaggio in questo terzo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Dopo i primi due set, l’iberico recupera il break di svantaggio nel terzo parziale, che si mantiene ancora aperto. Aggiornamenti continui e risultati aggiornati ti permettono di restare informato sull’andamento del match. Clicca qui per aggiornare la diretta e conoscere l’evoluzione di questa sfida.

30-40 Bel passante di diritto incrociato da parte dell'azzurro. Palla break. 30-30 Volée di diritto incrociata e vincente da parte del classe '97. 15-30 Doppio fallo di Taberner. 15-15 In rete il rovescio difensivo lungolinea di Sonego. 0-15 Volée di diritto incrociata che finisce in rete da parte dello spagnolo. 3-3 Palla corta di diritto incrociata e vincente giocata da fondo campo del numero 40 ATP. 40-30 Lungo il diritto lungolinea difensivo del piemontese. 40-15 Seconda di servizio centrale e vincente del classe '95. 30-15 Servizio vincente al corpo dell'azzurro.

Forza Sonny Lorenzo scende in campo contro lo spagnolo Taberner, in quanti svegli a sostenerlo #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Sonego x.com

AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ - facebook.com facebook

