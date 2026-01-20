LIVE Sonego-Taberner 6-4 5-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro dilaga nel secondo set
Segui in tempo reale l’incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Attualmente, Sonego domina il secondo set con un punteggio di 6-4, 5-0. Aggiorna la diretta per restare informato su ogni punto e sviluppi del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio esterno vincente del numero 40 ATP. 30-15 Lunga la volée di rovescio incrociato dell’azzurro. 30-0 Altro ace, questa volta esterno, del classe ’95. 15-0 Ace interno di ”Sonny”. 5-0 In rete il rovescio lungolinea dello spagnolo. Il torinese sta dilagando in questo secondo set. 15-40 Diritto incrociato vincente dell’italiano. Due palle break. 15-30 Diritto lungolinea vincente del numero 99 ATP. 0-30 Lungo il rovescio incrociato di Taberner che stecca la palla. 0-15 Vincente di rovescio lungolinea del torinese. 4-0 Palla corta di diritto incrociata e vincente del classe ’95. 🔗 Leggi su Oasport.it
