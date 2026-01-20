LIVE Sonego-Taberner 6-4 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il primo parziale
Segui in tempo reale l'incontro tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 6-4, l'azzurro si prepara a servire all'inizio del secondo. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla partita in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lo spagnolo servirà in questo inizio di secondo set. 6-4 Ace interno del portacolori del bel paese che si aggiudica il primo set. 40-15 Larga la demi-volée di diritto incrociato dell’italiano. 40-0 Ace esterno del torinese. Tre set point. 30-0 Lungo il rovescio lungolinea in risposta di Taberner. 15-0 Ace esterno del classe ’95. 5-4 Break di Sonego. È largo il diritto incrociato dello spagnolo. L’azzurro al cambio campo servirà per il primo set. Seconda. 15-40 Altro diritto incrociato e vincente, questa volta giocato nei pressi della rete. Due palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Maestrelli-Atmane 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo setSegui in tempo reale l’andamento del match tra Maestrelli e Atmane agli Australian Open 2026.
LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: manca poco al debutto del torinese nel primo Grand Slam della stagioneBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026.
LIVE Sonego-Taberner, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve vincere per un possibile derby con Musetti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti amici di OA Sport! oasport.it
Forza Sonny Lorenzo scende in campo contro lo spagnolo Taberner, in quanti svegli a sostenerlo #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Sonego x.com
AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.