LIVE Sonego-Taberner 2-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | lo spagnolo salva 4 palle break

Segui la diretta del match tra Sonego e Taberner agli Australian Open 2026. Aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e sugli eventi principali, con particolare attenzione alle fasi salienti del confronto. Resta aggiornato per non perdere dettagli importanti di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il rovescio incrociato di Sonego. 3-2 Volée di diritto incrociata e vincente del classe ’97 che annulla 4 palle break al portacolori azzurro. A-40 Servizio interno vincente del nativo di Valencia. 40-40 Diritto vincente lungolinea dello spagnolo. 40-A Largo il diritto lungolinea di Taberner. Ancora palla break. 40-40 In rete il rovescio giocato corto nei pressi della rete di ”Sonny”. 40-A Rovescio lungolinea vincente a campo libero del torinese. Altra palla break. 40-40 Servizio interno vincente del numero 99 ATP. 30-40 Lunga la risposta di diritto lungolinea di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

