LIVE Sinner-Gaston Australian Open 2026 in DIRETTA | dalle 9.00 la sfida dell’azzurro

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Gaston, valida per gli Australian Open 2026. La diretta inizia alle 9.00, con aggiornamenti costanti sull’andamento del match. Questo confronto rappresenta il terzo incontro tra i due tennisti, con l’italiano in vantaggio per 2-0, dopo le vittorie a Marsiglia e Miami nel 2021. Resta con noi per tutte le novità e i dettagli dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:48 Quello che andremo a commentare sarà il terzo confronto diretto tra i due con l'italiano avanti per 2-0 dopo i successi maturati nel 2021 a Marsiglia e Miami. 8:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Gaston. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo dei due tennisti. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner ed il francese Hugo Gaston. Terzo confronto diretto tra i due con l'azzurro in vantaggio per 2-0 dopo i netti successi maturati sul veloce indoor di Marsiglia nel 2021 e sul cemento del Masters 1000 di Miami nella medesima stagione.

