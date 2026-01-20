LIVE Sinner-Gaston 6-2 6-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | primi due set dominati poi il francese alza bandiera bianca

Segui con noi la partita tra Jannik Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Dopo i primi due set dominati dall'italiano, il francese ha deciso di interrompere il match. Ti invitiamo a consultare la nostra aggiornamento in tempo reale per tutte le novità e i risultati di questa fase del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:31 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Gaston. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:31 6 ACE siglati dal numero 2 del mondo, che ha messo in campo il 64% di prime ricavando l’86% dei punti. 10:29 Energie risparmiate per un Sinner che era comunque in pieno controllo del match. Al secondo turno Jannik troverà uno tra l’australiano Duckworth ed il croato Prizmic, ancora impegnati in una sfida iniziata poco prima delle 8.00. JANNIK SINNER b. HUGO GASTON 6-2 6-1 ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Gaston 6-2 6-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: primi due set dominati, poi il francese alza bandiera bianca LIVE Sinner-Gaston 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per restare nel setSegui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. LIVE Sinner-Gaston 6-2 5-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: il francese serve per restare nel setSegui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Gaston agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Jannik Sinner - Hugo Gaston allAustralian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Gaston, il primo turno martedì alle 9; Sinner diretta Australian Open: segui la sfida di oggi con Gaston live; Diretta Sinner-Gaston: Australian Open, lesordio di Jannik negli Slam. Risultato in tempo reale. Sinner-Gaston 6-2, 6-1: Jannik avanza al secondo turno degli Australian Open con un set danticipo - Lattesa è finita, Jannik Sinner torna in campo. Il numero due al mondo apre il primo Slam e lo fa scendendo in campo in un torneo, gli Australian Open, già vinto due volte ... ilmessaggero.it Sinner batte Gaston agli Australian Open, 6-2, 6-1 poi il ritiro in lacrime: Jannik al secondo turno - Sinner sfida Gaston nella prima partita degli Australian Open 2026: il campione in carica cerca il terzo trionfo consecutivo a Melbourne ... fanpage.it Inarrestabile Vince il primo set all'Australian Open Guarda #Sinner Gaston, LIVE ora su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com Jannik Sinner contro Hugo Gaston, segui in diretta il primo match dell'azzurro agli Australian Open - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.